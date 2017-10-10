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Бизнес и законодательство 10.10.2017 17:14

Эстонская Socar Trading Services Tallinn OÜ хочет стать консультантом SOCAR по бухгалтерии и финансовому консалтингу

Эстонская компания «Socar Trading Services Tallinn OÜ» намерена оказывать компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) услуги в сфере бухгалтерии и финансового консалтинга, сообщает BNS.

«Экс-руководитель компании Eesti Raudtee (Эстонские железные дороги) Сулев Лоо в минувшую пятницу учредил предприятие «Socar Trading Services Tallinn OÜ», - отмечает издание.

"Наименование предприятия говорит само за себя. В планах предложить компании SOCAR пакет backoffice, то есть, услуги бухгалтерского учета и заземления рисков", - пояснил С.Лоо в интервью BNS.

По данным BNS, в настоящее время «Socar Trading Services Tallinn OÜ» привлекает для работы IТ-специалистов и бухгалтеров.

С.Лоо был председателем правления AS Eesti Raudtee в период с 2015 по 2017 года.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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