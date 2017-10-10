Российская сторона высоко ценит приезд таджикского лидера на саммит СНГ в Сочи - Песков

В Москве высоко ценят приезд президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Сочи на саммит СНГ, несмотря на печальное событие в его семье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сам по себе приезд Рахмона в такие нелегкие для него дни получил высокую оценку в Москве. Вы знаете, что у него скончался старший брат. Несмотря на это, он нашел возможность приехать на саммит и провести отдельную двустороннюю встречу с президентом Путиным", - сказал Д.Песков журналистам.

Некоторое время назад в сочинской резиденции президента РФ Бочаров Ручей началась встреча Владимира Путина и Э.Рахмона. Лидеры поприветствовали друг друга, после чего беседа началась в закрытом для прессы режиме.