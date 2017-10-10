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СНГ 10.10.2017 20:27

Российская сторона высоко ценит приезд таджикского лидера на саммит СНГ в Сочи - Песков

В Москве высоко ценят приезд президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Сочи на саммит СНГ, несмотря на печальное событие в его семье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сам по себе приезд Рахмона в такие нелегкие для него дни получил высокую оценку в Москве. Вы знаете, что у него скончался старший брат. Несмотря на это, он нашел возможность приехать на саммит и провести отдельную двустороннюю встречу с президентом Путиным", - сказал Д.Песков журналистам.

Некоторое время назад в сочинской резиденции президента РФ Бочаров Ручей началась встреча Владимира Путина и Э.Рахмона. Лидеры поприветствовали друг друга, после чего беседа началась в закрытом для прессы режиме.

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Тэги: РОССИЯ, СОЧИ, ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]