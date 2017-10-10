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Макроэкономика 10.10.2017 17:41

МВФ: Спад ВВП Азербайджана в 2017г составит 1%, рост в 2018г – 1,3%

Международный валютный фонд (МВФ) спад ВВП Азербайджана на 2017 год прогнозирует на уровне 1%, отмечается в октябрьском прогнозе мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).

В апрельском обзоре мировой экономики МВФ на этот год спад ВВП Азербайджана прогнозировал также на уровне 1%.

На 2018 год МВФ рост ВВП Азербайджана прогнозирует на уровне 1,3% (апрельский прогноз – 2%).

По оценкам фонда экономический рост Азербайджана в 2022 году ускорится до 3,1%.

Согласно обновленным прогнозам фонда, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2017 году составит 12% (апрельский прогноз – 10%), в 2018 году замедлится до 8% (апрельский прогноз – 8%), в 2022 году – до 6%.

По оценкам фонда, профицит платежного баланса Азербайджана в 2017 году составит 1,9% ВВП (апрельский прогноз – 1,3% ВВП), в 2018 году – 2,5% ВВП (апрельский прогноз – 3,8% ВВП), в 2022 году – 5,4% ВВП Азербайджана.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1%, среднегодовую инфляцию – 7,3%.

В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,1%, инфляция составила 12,4%.

А.Азизов

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Тэги: МВФ, ВВП, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]