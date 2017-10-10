Багдад планирует восстановить экспорт нефти в Турцию по нефтепроводу Киркук - Джейхан

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Луайби распорядился начать ремонт нефтепровода Киркук - турецкий Джейхан, чтобы восстановить экспорт сырья по этому маршруту, говорится в сообщении министерства.

В нем отмечается, что транспортировка нефти по трубопроводу позитивно скажется на улучшении экономической ситуации и финансового положения Ирака.

Представитель министерства нефти Ирака Асим Джихад сообщил, в свою очередь, что решение о восстановлении экспорта нефти по трубопроводу Киркук-Джейхан было принято после победы над террористической группировков ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) в провинциях Киркук, Салах-эд-Дин и Найнава, передают во вторник турецкие СМИ.

По словам А.Джихада, Ирак намерен выйти на прежние показатели экспорта нефти на уровне 250-400 тыс баррелей в сутки.

Накануне министр нефти Ирака обсудил с послом Турции в Багдаде Фатихом Йылдызом вопрос экспорта иракской нефти по трубопроводу Киркук-Джейхан.

Между тем, советник министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что пока не принято решение о приостановке поставок нефти из Иракского Курдистана через территорию Турции после проведенного в регионе 25 сентября референдума о независимости.

Но это не означает, что оно не будет принято вообще, сказал чиновник информационному агентству "Анадолу".

"Шаги, которые предпримет министерство энергетики и природных ресурсов Турции после незаконного референдума в Курдской региональной администрации Ирака, зависят от распоряжений правительства", - отметил Ф.Донмез.