Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0011 RUR   0.0292 GBR   2.2387 TRY   0.4608

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 28° Завтра 14° 20° 12 Окт 13° 19° 13 Окт 12° 18°

Внешняя политика 10.10.2017 18:22

Группа миротворцев из Азербайджана отправилась в Афганистан

Группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана в составе 50 военнослужащих отправилась в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка".

"В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, состоящая из 50 военнослужащих отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года. В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АФГАНИСТАН, МИРОТВОРЦЫ, ОТПРАВКА


Похожие новости


Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана в Баку Группа миротворцев из Азербайджана в порядке ротации отправлена в Афганистан Президент Алиев соболезнует Гани в связи с жертвами теракта в Кабуле, призывает вести последовательную борьбу с терроризмом Президент Афганистана Гани посетит Азербайджан во втором полугодии – посол в Баку Азербайджанские миротворцы в порядке ротации отправились в Афганистан Группа миротворцев из Азербайджана в составе 41 военнослужащего отправилась в Афганистан

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]