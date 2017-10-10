Группа миротворцев из Азербайджана отправилась в Афганистан

Группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана в составе 50 военнослужащих отправилась в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка".

"В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, состоящая из 50 военнослужащих отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года. В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск.

А.Азизов