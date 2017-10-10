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Внешняя политика 10.10.2017 18:30

Министр обороны Азербайджана и секретарь Совбеза Беларуси обсудили вопросы ВТС

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов обсудил в Минске с государственным секретарем Совета Безопасности Беларуси Станиславом Засем вопросы военно-технического сотрудничества (ВТС).

"10 октября генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Минске со Станиславом Засем. Стороны обсудили различные направления сотрудничества между двумя странами, в частности в военной, военно-технической сферах, а также подчеркнули важность расширения тесных взаимоотношений и дальнейшего развития сотрудничества", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛАРУСЬ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]