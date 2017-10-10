Министр обороны Азербайджана и секретарь Совбеза Беларуси обсудили вопросы ВТС

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов обсудил в Минске с государственным секретарем Совета Безопасности Беларуси Станиславом Засем вопросы военно-технического сотрудничества (ВТС).
"10 октября генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Минске со Станиславом Засем. Стороны обсудили различные направления сотрудничества между двумя странами, в частности в военной, военно-технической сферах, а также подчеркнули важность расширения тесных взаимоотношений и дальнейшего развития сотрудничества", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.
А.Азизов
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