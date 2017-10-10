Макрон уверен, что каталонский кризис удастся решить мирно

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил во вторник уверенность в том, что каталонский кризис будет урегулирован мирными средствами.
По сообщению французских СМИ, Э.Макрон, заявил, что "верит", в возможность урегулирования спорных вопросов.
При этом он предположил, что в данном случае ЕС не сможет выполнять функции посредника между Мадридом и властями Каталонии.
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