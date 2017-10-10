Макрон уверен, что каталонский кризис удастся решить мирно

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил во вторник уверенность в том, что каталонский кризис будет урегулирован мирными средствами.

По сообщению французских СМИ, Э.Макрон, заявил, что "верит", в возможность урегулирования спорных вопросов.

При этом он предположил, что в данном случае ЕС не сможет выполнять функции посредника между Мадридом и властями Каталонии.