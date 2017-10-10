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Дальнее зарубежье 10.10.2017 18:55

Макрон уверен, что каталонский кризис удастся решить мирно

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил во вторник уверенность в том, что каталонский кризис будет урегулирован мирными средствами.

По сообщению французских СМИ, Э.Макрон, заявил, что "верит", в возможность урегулирования спорных вопросов.

При этом он предположил, что в данном случае ЕС не сможет выполнять функции посредника между Мадридом и властями Каталонии.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАТАЛОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]