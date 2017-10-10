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Дальнее зарубежье 10.10.2017 21:01

ЕС ожидает прогресса в переговорах по Brexit к концу этого года

Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил во вторник, что в Евросоюзе ожидают прогресса в переговорах о выходе Великобритании из состава ЕС к декабрю 2017 года.

"ЕС не рассматривает сценарий "без соглашения". Мы ведем переговоры в надежде на существенный прогресс к декабрю (этого года - ИФ)", - написал Д.Туск на своей странице в "Твиттере".

В Великобритании в июне 2016 года прошел референдум, в ходе которого жители Соединенного Королевства - почти 52% - проголосовали за выход страны из Евросоюза.

29 марта 2017 года Великобритания официально подала заявку на выход из ЕС. Ожидается, что процесс будет длиться как минимум два года.

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Тэги: ЕС, BREXIT, ПРОГРЕСС, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]