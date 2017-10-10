ЕС ожидает прогресса в переговорах по Brexit к концу этого года

Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил во вторник, что в Евросоюзе ожидают прогресса в переговорах о выходе Великобритании из состава ЕС к декабрю 2017 года.
"ЕС не рассматривает сценарий "без соглашения". Мы ведем переговоры в надежде на существенный прогресс к декабрю (этого года - ИФ)", - написал Д.Туск на своей странице в "Твиттере".
В Великобритании в июне 2016 года прошел референдум, в ходе которого жители Соединенного Королевства - почти 52% - проголосовали за выход страны из Евросоюза.
29 марта 2017 года Великобритания официально подала заявку на выход из ЕС. Ожидается, что процесс будет длиться как минимум два года.
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