Заявление об угрозе моего физического устранения со стороны армян будет рассмотрено прокуратурой – Олег Кузнецов

Российский политолог и историк Олег Кузнецов заявил, что его заявление о готовящемся против него преступлении в связи с публичными призывами к физической расправе над ним в статье "Ангелы армянского возмездия", подписанной псевдонимом "Пандухт" и опубликованной в русскоязычной армянской прессе, направлено для рассмотрения по существу прокурору Тульской области.

"Сегодня я получил по электронной почте ответ из Генеральной прокуратуры России за подписью прокурора отдела управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Д.В.Вагурина о том, что мое заявление о готовящемся против меня преступлении в связи с публичными призывами к физической расправе надо мной в статье "Ангелы армянского возмездия", подписанной псевдонимом "Пандухт" и опубликованной в русскоязычной армянской прессе, направлено для рассмотрения по существу прокурору Тульской области, на территории которой находится моя родовая недвижимость, по месту нахождения которой я зарегистрирован", - заявил О.Кузнецов агентству "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, в этом есть два позитивных и один негативный момент.

"Первый позитивный заключается в том, что рассмотрение моего заявления будет находиться под контролем управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России. Это, в свою очередь, означает, что в Москве приоритет отдали той части моего заявления, в которой я говорю о наличии в этой публикации признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). То есть мое заявление будет рассматриваться с уклоном на противодействие экстремизму и терроризму, что само по себе не может не радовать. Скорее всего, мое заявление будет передано на рассмотрение в Управление ФСБ России по Тульской области, а в этом ведомстве экстремистов и террористов совсем не любят, особенно заграничных", - отметил он.

Второй позитивный момент заключается в том, что в 2015 году правоохранительные органы региона уже проводили в отношении меня проверку. "Поэтому мне придется сталкиваться при проведении процессуальных действий с уже знакомыми ранее сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов, которым не нужно "с нуля" объяснять ситуацию, поскольку они, как говорят в России, находятся "в теме". Это обстоятельство серьезно облегчит для меня доказывание своей позиции. К тому же экспертные учреждения Тульской области, о чем знают очень многие в России, отличаются "обвинительным уклоном" своих заключений, и будет странно видеть, если они вдруг оправдают армянского борзописца", - подчеркнул политолог.

По его словам, негативным моментом является тот факт, что Тульская область долгое время была оплотом армянского бизнеса в Центральной России, и только приход на пост губернатора области Алексея Дюмина, бывшего генерал-лейтенанта и командующего Силами специальных операций МО РФ, ослабил позиции армянского лобби в регионе. "Достаточно сказать, что на центральной площади города-героя Тулы над зданием бизнес-центра, принадлежащего авторитетному бизнесмену Рафику Папяну, красовалась вывеска "Армения", ныне канувшая в небытие. Поэтому прокуратура Тульской области и УФСБ России в регионе могут испытать на себе сильное давление - моральное и финансовое, с целью не допустить процессуального решения о наказании издания русскоязычной армянской прессы за распространение призывов к насилию, превозношение национальной исключительности армян и оскорблений в адрес других народов России", - сказал он.

"Теперь остается ждать и надеяться, что соблюдение законности в действиях прокуратуры Тульской области будет главенствовать над всеми прочими внешними обстоятельствами", - добавил О.Кузнецов.

А.Азизов