Министр обороны Азербайджана ознакомился со средствами ПВО, производимыми в Беларуси

Азербайджанская делегация во главе с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым посетила во вторник научно-производственное предприятие военно-промышленного комплекса Беларуси.
"З.Гасанову были представлены разрабатываемые и производимые в предприятии средства ПВО, а также другие средства различного назначения, применяемые в управлении войсками", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.
А.Азизов
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