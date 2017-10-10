Министр обороны Азербайджана ознакомился со средствами ПВО, производимыми в Беларуси

Азербайджанская делегация во главе с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым посетила во вторник научно-производственное предприятие военно-промышленного комплекса Беларуси.

"З.Гасанову были представлены разрабатываемые и производимые в предприятии средства ПВО, а также другие средства различного назначения, применяемые в управлении войсками", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

А.Азизов