Использование набирающих популярность криптовалют несет риск отмывания капиталов и финансирования терроризма - Путин

Криптовалюты в мире набирают популярность, становясь полноценным платежным средством, но эта сфера несет серьезные риски, в том числе касающиеся отмывания денег и финансирования терроризма, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Криптовалюты в некоторых странах стали или становятся полноценным платежным средством, а также и инвестиционным активом становятся. Вместе с тем, использование криптовалют несет и серьезные риски, я знаю позицию Центробанка", - сказал В.Путин во вторник на совещании в Сочи.

По его словам, "прежде всего, это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма, ну и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых, безусловно, могут стать рядовые граждане".

По его словам, криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов.

"Таким образом, покупатели криптовалют могут быть вовлечены в противоправную деятельность. Кроме того, по криптовалютам не существует обеспечения", - заметил президент РФ.

По его словам, в случае сбоя системы "или надувания пузырей, как сейчас модно иногда говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта". "Это такая серьезная вещь, которую мы должны иметь в виду, обсуждая эту тему", - подчеркнул В.Путин.