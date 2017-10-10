Президент Алиев утвердил документы для обеспечения функционирования кабинета министров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил документы, направленные на обеспечение работы кабинета министров.

В частности, И.Алиев утвердил "Положение об Аппарате кабинета министров" и "О порядке работы кабинета министров".

Оба документа опубликованы на сайте главы государства. Они определяют обязанности Аппарата кабинета министров, утверждения штатного расписания, финансирования, проведения экспертизы получаемых документов и др. вопросы.

Кроме этого, кабмин ежегодно должен отчитываться перед парламентом (на пятом заседании законодательного органа на весенней сессии).

А.Азизов