Россия поддерживает действия президента Молдавии по нормализации российско-молдавских отношений - Путин

Решение, принятое российской стороной по либерализации ситуации с трудовыми мигрантами из Молдавии, и снятие ограничений на поставки молдавских товаров направлены на поддержку усилий руководства республики по нормализации двусторонних отношений с РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы сейчас упомянули некоторые решения, которые были приняты в ходе и в результате наших с вами переговоров. Имею в виду либерализацию, связанную с трудовыми мигрантами, открытие некоторых сегментов российского рынка для чувствительных для экономики Молдавии товаров, некоторые другие вопросы. Я должен прямо сказать, что это сделано не то, чтобы авансом, но с целью поддержки ваших усилий, направленных на нормализацию российско-молдавских отношений", - сказал В.Путин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном во вторник в Сочи.
Президент РФ выразил надежду на то, что "люди это увидят, оценят и всячески будут поддерживать те силы в вашей стране, которые нацелены на улучшение и на строительство российско-молдавских отношений".
По его словам, в Москве высоко ценит усилия президента Молдавии по нормализации российско-молдавских отношений.
"Видим, что процесс идет непросто, но исходим из того, что в его положительном завершении заинтересованы как народы Молдавии, так и народ Российской Федерации", - сказал В.Путин, заметив, что рад "на полях" саммита СНГ поговорить с президентом Молдавии о всем комплексе вопросов двусторонних отношений.
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