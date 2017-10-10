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СНГ 10.10.2017 19:41

Россия поддерживает действия президента Молдавии по нормализации российско-молдавских отношений - Путин

Решение, принятое российской стороной по либерализации ситуации с трудовыми мигрантами из Молдавии, и снятие ограничений на поставки молдавских товаров направлены на поддержку усилий руководства республики по нормализации двусторонних отношений с РФ, заявил президент России Владимир Путин.

"Вы сейчас упомянули некоторые решения, которые были приняты в ходе и в результате наших с вами переговоров. Имею в виду либерализацию, связанную с трудовыми мигрантами, открытие некоторых сегментов российского рынка для чувствительных для экономики Молдавии товаров, некоторые другие вопросы. Я должен прямо сказать, что это сделано не то, чтобы авансом, но с целью поддержки ваших усилий, направленных на нормализацию российско-молдавских отношений", - сказал В.Путин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном во вторник в Сочи.

Президент РФ выразил надежду на то, что "люди это увидят, оценят и всячески будут поддерживать те силы в вашей стране, которые нацелены на улучшение и на строительство российско-молдавских отношений".

По его словам, в Москве высоко ценит усилия президента Молдавии по нормализации российско-молдавских отношений.

"Видим, что процесс идет непросто, но исходим из того, что в его положительном завершении заинтересованы как народы Молдавии, так и народ Российской Федерации", - сказал В.Путин, заметив, что рад "на полях" саммита СНГ поговорить с президентом Молдавии о всем комплексе вопросов двусторонних отношений.

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Тэги: ПУТИН, МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]