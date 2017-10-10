Французские госслужащие протестуют против планов сокращения рабочих мест

Массовые акции протеста госслужащих проходят во вторник во Франции, сообщает сайт газеты "Монд".

В забастовках и демонстрациях принимают участие учителя, врачи и работники аэропортов. Из-за акций протеста аэропорты крупнейших городов Франции отменяют часть авиарейсов. Также массовые выступления привели к сбоям в работе учебных заведений.

Как отмечает газета, впервые за 10 лет к протестам призвали все профсоюзы госслужащих Франции.

Профсоюзы призывают к протестам из-за предпринимаемых властями шагов по сокращению рабочих мест и урезанию выплат.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сократить более 120 тыс. рабочих мест на госслужбе в течение пяти лет для снижения расходов на госсектор. Как пишет "Файнэншл таймс", такие меры президент хочет предпринять, чтобы стимулировать рост экономики Франции.