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Дальнее зарубежье 10.10.2017 21:57

Французские госслужащие протестуют против планов сокращения рабочих мест

Массовые акции протеста госслужащих проходят во вторник во Франции, сообщает сайт газеты "Монд".

В забастовках и демонстрациях принимают участие учителя, врачи и работники аэропортов. Из-за акций протеста аэропорты крупнейших городов Франции отменяют часть авиарейсов. Также массовые выступления привели к сбоям в работе учебных заведений.

Как отмечает газета, впервые за 10 лет к протестам призвали все профсоюзы госслужащих Франции.

Профсоюзы призывают к протестам из-за предпринимаемых властями шагов по сокращению рабочих мест и урезанию выплат.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сократить более 120 тыс. рабочих мест на госслужбе в течение пяти лет для снижения расходов на госсектор. Как пишет "Файнэншл таймс", такие меры президент хочет предпринять, чтобы стимулировать рост экономики Франции.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЗАБАСТОВКИ, УЧИТЕЛЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]