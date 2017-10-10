Французские госслужащие протестуют против планов сокращения рабочих мест

Массовые акции протеста госслужащих проходят во вторник во Франции, сообщает сайт газеты "Монд".
В забастовках и демонстрациях принимают участие учителя, врачи и работники аэропортов. Из-за акций протеста аэропорты крупнейших городов Франции отменяют часть авиарейсов. Также массовые выступления привели к сбоям в работе учебных заведений.
Как отмечает газета, впервые за 10 лет к протестам призвали все профсоюзы госслужащих Франции.
Профсоюзы призывают к протестам из-за предпринимаемых властями шагов по сокращению рабочих мест и урезанию выплат.
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сократить более 120 тыс. рабочих мест на госслужбе в течение пяти лет для снижения расходов на госсектор. Как пишет "Файнэншл таймс", такие меры президент хочет предпринять, чтобы стимулировать рост экономики Франции.
Четверо рабочих провалились под землю в Тамбове, один из них погиб
Президент Алиев утвердил документы для обеспечения функционирования кабинета министров
Министр обороны Азербайджана ознакомился со средствами ПВО, производимыми в Беларуси
Алекперов уверен, что государство не намерено увеличивать присутствие в ТЭК
Использование набирающих популярность криптовалют несет риск отмывания капиталов и финансирования терроризма - Путин
Багдад планирует восстановить экспорт нефти в Турцию по нефтепроводу Киркук - Джейхан
В Азербайджане создается Фонд пропаганды духовных ценностей
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 человек, еще 9 пострадали - МВД
Первый вице-президент Азербайджана почтила память востоковеда Аиды Имангулиевой
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Посол Греции в Бакинской Высшей Школе Нефти
Объявлены ключевые спикеры 4-й Каспийской технической конференции SPE
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»