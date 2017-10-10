В Азербайджане создается Фонд пропаганды духовных ценностей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник указ о создании Фонда пропаганды духовных ценностей.

Фонд будет действовать при Госкомитете по работе с религиозными организациями.

Основная цель фонда – поддержка действующих в республике религиозных конфессий, защита и развитие духовных ценностей, усиление господдержки в этом направлении. В связи с этим фонд будет реализовывать социальные проекты по данным направлениям.

Уставный капитал фонда составит 100 тыс. манатов и будет сформирован за счет средств госбюджета.

Управление фондом будет осуществлять исполнительный директор, общий контроль над деятельностью фонда будет осуществлять Совет попечителей.

В соответствии с указом кабинету министров поручено определить штатное расписание и зарплаты сотрудников фонда.

А.Азизов