Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0011 RUR   0.0292 GBR   2.2387 TRY   0.4608

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 28° Завтра 14° 20° 12 Окт 13° 19° 13 Окт 12° 18°

Социум 10.10.2017 20:38

В Азербайджане создается Фонд пропаганды духовных ценностей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник указ о создании Фонда пропаганды духовных ценностей.

Фонд будет действовать при Госкомитете по работе с религиозными организациями.

Основная цель фонда – поддержка действующих в республике религиозных конфессий, защита и развитие духовных ценностей, усиление господдержки в этом направлении. В связи с этим фонд будет реализовывать социальные проекты по данным направлениям.

Уставный капитал фонда составит 100 тыс. манатов и будет сформирован за счет средств госбюджета.

Управление фондом будет осуществлять исполнительный директор, общий контроль над деятельностью фонда будет осуществлять Совет попечителей.

В соответствии с указом кабинету министров поручено определить штатное расписание и зарплаты сотрудников фонда.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ФОНД, СОЗДАНИЕ


Похожие новости


Президент Азербайджана назначил главу в ипотечный фонд Глава Азербайджана усиливает пропаганду религиозной культуры и толерантности Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении деятельности Фонда тюркской культуры и наследия Государственный семенной фонд создается в Азербайджане Глава Азербайджана назначил членов Попечительского совета Фонда знаний при президенте Глава Азербайджана учредил Фонд знаний

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]