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Дальнее зарубежье 10.10.2017 22:25

Премьер Ирака предсказал полное поражение ИГ на территории страны в 2017 году

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади уверен, что террористическая организация ИГ на территории его страны будет полностью разгромлена в 2017 году, сообщают во вторник иракские СМИ.

В сообщениях отмечается, что ИГ активно начала сдавать позиции в июле, когда иракские войска при поддержке США после девятимесячной осады захватили город Мосул, провозглашенный боевиками столицей ИГ в Ираке.

На данный момент, после освобождения города Хавиджа и ряда территорий 5 октября, боевики занимают небольшие территории на западной границе с Сирией.

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Тэги: ИРАК, ПРЕМЬЕР, ИГ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]