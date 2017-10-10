Премьер Ирака предсказал полное поражение ИГ на территории страны в 2017 году

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади уверен, что террористическая организация ИГ на территории его страны будет полностью разгромлена в 2017 году, сообщают во вторник иракские СМИ.
В сообщениях отмечается, что ИГ активно начала сдавать позиции в июле, когда иракские войска при поддержке США после девятимесячной осады захватили город Мосул, провозглашенный боевиками столицей ИГ в Ираке.
На данный момент, после освобождения города Хавиджа и ряда территорий 5 октября, боевики занимают небольшие территории на западной границе с Сирией.
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