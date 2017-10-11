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СНГ 11.10.2017 10:02

Президентская библиотека покажет в Берлине первые цветные фотографии Российской империи

В Российском доме науки и культуры в Берлине в среду открывается выставка Президентской библиотеки имени Ельцина, на которой будут представлены фотографии Сергея Прокудина-Горского.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, это первые цветные фотографии Российской империи. Выставка состоится в рамках 69-й Франкфуртской книжной ярмарки и продлится до 15 октября 2017 года.

"40 работ из более чем двух тысяч находящихся в коллекции Президентской библиотеки оцифрованных снимков основоположника цветной фотографии Сергея Прокудина-Горского впервые будут представлены в столице Германии", - говорится в сообщении.

В экспозицию войдут фотографии, сделанные С.Прокудиным-Горским во время путешествий по Российской империи в начале XX века по указу императора Николая II. На снимках запечатлены уникальные природные ландшафты нынешних Ленинградской и Вологодской областей, архитектурные и культурные памятники Ярославской и Тверской областей, сцены повседневной жизни и работы разных слоёв населения Российской империи.

Кроме того, на выставке будут представлены фотографии территорий, некогда входивших в состав Российской империи (современные Финляндия, Узбекистан, Азербайджан, Грузия).

С.Прокудин-Горский известен как ученый-химик, внесший большой вклад в развитие технологии создания цветной фотографии. Ей была посвящена вся жизнь С.Прокудина-Горского, который учился у известных ученых в Петербурге, Берлине и Париже. В 1905 году он совершил первую большую фотопоездку по России, целью которой было "запечатлеть все достопримечательности нашего обширного отечества в натуральных цветах". Тогда он сделал около 400 цветных фотографий Кавказа, Крыма и Украины.

В рамках открытия выставки в формате телемоста Берлин - Петербург состоится круглый стол "Фотовзгляд на Россию: от истоков до наших дней", на котором обсудят актуальные темы, затрагивающие вопросы сохранения исторического и современного фотографического наследия как России, так и Германии.

12 октября во Франкфурте-на-Майне Президентская библиотека представит проект "Просторы России в цветной фотографии Сергея Прокудина-Горского" участникам и гостям Франкфуртской книжной выставки-ярмарки.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ФОТОГРАФИИ, ВЫСТАВКА


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