КНДР похитила военные планы Южной Кореи и США - парламентарии в Сеуле

Северокорейским хакерам удалось взломать компьютеры военных структур Южной Кореи и похитить важные секретные документы, имеющие отношение к планам Сеула и Вашингтона на случай войны с КНДР, сообщили СМИ со ссылками на здешних парламентариев.
Среди похищенных документов, возможно, имеются те, в которых планируется удар по Северной Корее с целью физического устранения лидера страны Ким Чен Ына в случае начала конфликта или его неизбежности.
Южнокорейские СМИ приводят заявление одного из парламентариев, который сообщил, что хакерами из КНДР было похищено 235 гигабайтов военных документов. При этом источник отметил, что пока не установлено 80% каких документов удалось похитить. Однако, по его оценкам, эти документы содержали планы спецназа Юга в чрезвычайных ситуациях, а также информацию о военных возможностях страны и электростанциях.
СМИ напоминают, что в мае текущего года южнокорейские военные сообщали о взломе сетей Минобороны Южной Кореи, однако не упоминали о похищении документов.
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