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Дальнее зарубежье 11.10.2017 10:30

Британский премьер призвала Трампа остаться в рамках соглашения по иранскому атому

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй напрямую связалась с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь убедить его отказаться от выхода из соглашения с Ираном по атому.

"Т.Мэй подчеркнула твердую приверженность сделке совместно с нашими европейскими партнерами, заявив, что это жизненно важно для региональной безопасности", - говорится в сообщении офиса премьера о беседе Т.Мэй с Д.Трампом по инициативе британской стороны.

В нем также указывается, что Т.Мэй подчеркнула важность "мониторинга и четкого выполнения" обязательство по соглашению.

В свою очередь, Белый дом в сообщении о беседе двух лидеров акцентировал внимание на том, что президент США отметил важность совместной работы с тем, чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия. Он также считает важным "привлечь иранский режим к ответственности за злостные и дестабилизирующие действия, особенно за спонсирование терроризма и разработку представляющих угрозу ракет".

Ранее сообщалось, что Д.Трамп в ближайшие дни намерен объявить о выходе США из одобренного СБ ООН соглашения с Ираном, заключенного "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) в 2015 году.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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