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СНГ 11.10.2017 10:45

Украина просит Эстонию поделиться опытом переноса "Бронзового солдата"

Мэр Львова Андрей Садовый попросил посла Эстонии на Украине Герта Антсу (Gwert Antsu) поделиться опытом по обращению с памятниками, установленными в период пребывания в составе Советского союза.

Во Львове идет спор, что делать с большим советским воинским мемориалом, сообщила в среду газета "Ээсти экспресс" (Eesti Ekspress).

В его центре установлен памятник высотой 30 метров, по бокам которого стоят барельефы с изображениями пехотинца, танкиста, артиллериста, летчика и матроса в полный рост. Мемориал был возведен в 1970 году и удостоен высших художественных премий Украинской ССР и СССР.

Согласно украинскому законодательству, символы тоталитарным властям подлежат удалению из открытого пространства.

Однако в отношении мемориала во Львове экспертиза пришла к выводу, что речь идет не о превозношении коммунистической власти, а о памятнике, символизирующем борьбу против немецкой оккупации, и потому о его сносе не может быть речи, отмечает эстонская газета.

По словам мэра А.Садового, монумент можно сделать музеем и в этой связи опыт Эстонии может пригодиться, отмечает эстонская газета.

В Эстонии 26-28 апреля 2007 года вспыхнули массовые волнения среди русскоязычного населения в связи с решением правительства перезахоронить останки советских солдат и перенести памятник Воину-освободителю (Бронзовый солдат) из центра города на окраинное Военное кладбище.

Эти действия были восприняты русскоязычным населением как глумление над памятью павших. В ходе волнений, получивших в народе название "бронзовые" было задержано около 1,2 тыс. человек, ранено около 50 человек. Был убит гражданин РФ Дмитрий Ганин. Волнения затем переросли в массовые беспорядки.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, ПАМЯТНИК, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]