Мэр Львова Андрей Садовый попросил посла Эстонии на Украине Герта Антсу (Gwert Antsu) поделиться опытом по обращению с памятниками, установленными в период пребывания в составе Советского союза.
Во Львове идет спор, что делать с большим советским воинским мемориалом, сообщила в среду газета "Ээсти экспресс" (Eesti Ekspress).
В его центре установлен памятник высотой 30 метров, по бокам которого стоят барельефы с изображениями пехотинца, танкиста, артиллериста, летчика и матроса в полный рост. Мемориал был возведен в 1970 году и удостоен высших художественных премий Украинской ССР и СССР.
Согласно украинскому законодательству, символы тоталитарным властям подлежат удалению из открытого пространства.
Однако в отношении мемориала во Львове экспертиза пришла к выводу, что речь идет не о превозношении коммунистической власти, а о памятнике, символизирующем борьбу против немецкой оккупации, и потому о его сносе не может быть речи, отмечает эстонская газета.
По словам мэра А.Садового, монумент можно сделать музеем и в этой связи опыт Эстонии может пригодиться, отмечает эстонская газета.
В Эстонии 26-28 апреля 2007 года вспыхнули массовые волнения среди русскоязычного населения в связи с решением правительства перезахоронить останки советских солдат и перенести памятник Воину-освободителю (Бронзовый солдат) из центра города на окраинное Военное кладбище.
Эти действия были восприняты русскоязычным населением как глумление над памятью павших. В ходе волнений, получивших в народе название "бронзовые" было задержано около 1,2 тыс. человек, ранено около 50 человек. Был убит гражданин РФ Дмитрий Ганин. Волнения затем переросли в массовые беспорядки.
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