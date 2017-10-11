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СНГ 11.10.2017 12:04

ЕС и Киргизия начали готовить новое соглашение о партнерстве

Киргизия и Европейский союз приступили к разработке нового соглашения о сотрудничестве, которое заменит договор от 1995 года, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского Министерства иностранных дел

"9 октября на заседании Совета Европейского союза был принят мандат для Европейской комиссии и Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по новому соглашению об углубленном партнерстве и сотрудничестве между Киргизией и ЕС. Решение о предоставлении мандата было принято всеми членами ЕС единогласно", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, новый документ заменит ныне действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Киргизией, которое было подписано в 1995 году и вступило в силу в 1999 году.

"Договоренность о подготовке нового соглашения об углубленном партнерстве и сотрудничестве между Киргизией и ЕС была достигнута в рамках визитов президента республики Алмазбека Атамбаева в Брюссель в марте 2015 года и феврале текущего года", - отметил он.

Он добавил, что "разработка нового соглашения придаст значительный импульс развитию всего спектра сотрудничества Киргизии с ЕС, прежде всего по таким направлениям как политический диалог, торгово-экономические отношения, сотрудничество в области устойчивого развития, свободы, безопасности и правосудия, образования, культуры, финансового и технического сотрудничества".

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЕС, ПАРТНЕРСТВО, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]