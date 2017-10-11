ЕС и Киргизия начали готовить новое соглашение о партнерстве

Киргизия и Европейский союз приступили к разработке нового соглашения о сотрудничестве, которое заменит договор от 1995 года, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского Министерства иностранных дел

"9 октября на заседании Совета Европейского союза был принят мандат для Европейской комиссии и Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по новому соглашению об углубленном партнерстве и сотрудничестве между Киргизией и ЕС. Решение о предоставлении мандата было принято всеми членами ЕС единогласно", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, новый документ заменит ныне действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Киргизией, которое было подписано в 1995 году и вступило в силу в 1999 году.

"Договоренность о подготовке нового соглашения об углубленном партнерстве и сотрудничестве между Киргизией и ЕС была достигнута в рамках визитов президента республики Алмазбека Атамбаева в Брюссель в марте 2015 года и феврале текущего года", - отметил он.

Он добавил, что "разработка нового соглашения придаст значительный импульс развитию всего спектра сотрудничества Киргизии с ЕС, прежде всего по таким направлениям как политический диалог, торгово-экономические отношения, сотрудничество в области устойчивого развития, свободы, безопасности и правосудия, образования, культуры, финансового и технического сотрудничества".