UNEC готов оказывать консультации правительству Азербайджана в вопросе электронных денег

В Азербайджанском Государственном экономическом университете (UNEC) прошел семинар на тему «Электронные деньги: современное состояние и перспективы развития».
Организатором семинара являлся Фонд исследования UNEC, отмечается в сообщении университета.
Президент Фонда исследования UNEC Фархад Амирбеков отметил, что электронная экономика является новым фундаментом для развития управления, бизнеса и социальной сферы, а также общества. Он отметил о роли в глобальном мире электронных финансов в динамике экономического развития, росте эффективности, создании новых рынков и промышленных сфер, обеспечении устойчивого развития.
Известный российский эксперт по цифровой экономике и электронным финансам, президент Международного фонда "Человечество", Руслан Макаров выступил с докладом по теме «Электронные деньги: современное состояние и перспективы развития». Говоря об альтернативных видах валюты, Р.Макаров дал подробную информацию о создании, использовании и других положительных особенностях единиц криптовалюты и электронных денег.
Ректор UNEC Адалят Мурадов, в свою очередь, отметил, что экономика начала получать совершенно другой характер и такая экономика требует новые виды услуг. Говоря об особенностях электронных денег, ректор отметил важность исследования результатов их применения. Он отметил, что если в мире о пользе электронных денег говорят в основном банковские и компьютерные специалисты, в Азербайджане этим вопросом должны заняться ученые UNEC и разработать предложения, обосновывающие значение электронных денег. При необходимости по вопросу электронных денег эксперты UNEC могут дать соответствующие рекомендации правительству. Как первый шаг ректор отметил о посвящении очередного журнала «Эксперт UNEC» вопросам электронных денег и криптовалюты, подчеркнул о перспективах применения электронных денег в Азербайджане, а также анализе возможных рисков.
А.Азизов
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