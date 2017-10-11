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Макроэкономика 11.10.2017 10:35

Доллар дешевеет к евро и иене в ожидании публикации протокола сентябрьского заседания ФРС

Доллар США дешевеет относительно евро и иены на торгах в среду, трейдеры ждут публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рассчитывая получить сигналы о том, уверен ли американский ЦБ в планах дальнейшего повышения ставки.

Курс евро к доллару поднялся в ходе торгов до $1,1830 по сравнению с $1,1808 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты относительно иены опустилась до 112,37 иены против 112,45 иены накануне.

"Трейдеры немного успокоились после пятничных данных о безработице в США, поддержавших доллар, и их настрой начал меняться. Евро и фунт начали находить поддержку, и мы видим коррекцию", - отмечает аналитик Hantec Markets Ричард Перри.

"Существенное ускорение темпов роста зарплат в США все же будет оказывать поддержку доллару, и на данной стадии существенное ослабление американской валюты маловероятно", - цитирует эксперта MarketWatch.

Протокол заседания Федрезерва от 19-20 сентября будет обнародован в среду в 22:00.

Пара евро/иена торгуется на уровне 132,93 иены против 132,78 иены накануне.

Курс юаня относительно доллара США в среду опустился на 0,2% - до 6,5807 - после укрепления на 1,3% за предыдущие две сессии. Трейдеры следят за курсом юаня в связи с недавними заявлениями представителей Народного банка Китая (НБК) о необходимости проведения реформ на валютном рынке.

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Тэги: МИР, ВАЛЮТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]