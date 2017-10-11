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Финансы 11.10.2017 10:36

Госуправление радиочастот отбирает аудитора для проведения аудита финотчетности за 2017-2019гг

Государственное управление радиочастот (ГУР) Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана отбирает независимого аудитора для проведения аудита финотчетности за 2017-2019гг, отмечается в объявлении ГУР.

«ГУР отбирает независимого аудитора для аудита финотчетности за 2017-2019гг по Международным стандартам аудита», - указывается в объявлении.

Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 2% от стоимости предложения, принимаются до 22 ноября 2017 года. Тендерная процедура состоится 23 ноября 2017 года.

Н.Аббасова

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Тэги: ГУР, АУДИТОР, ОТБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]