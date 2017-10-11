Госуправление радиочастот отбирает аудитора для проведения аудита финотчетности за 2017-2019гг

Государственное управление радиочастот (ГУР) Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана отбирает независимого аудитора для проведения аудита финотчетности за 2017-2019гг, отмечается в объявлении ГУР.
«ГУР отбирает независимого аудитора для аудита финотчетности за 2017-2019гг по Международным стандартам аудита», - указывается в объявлении.
Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 2% от стоимости предложения, принимаются до 22 ноября 2017 года. Тендерная процедура состоится 23 ноября 2017 года.
Н.Аббасова
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