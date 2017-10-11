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СНГ 11.10.2017 12:14

Глава Минэнерго Казахстана получил выговор из-за дефицита бензина

Министру энергетики Казахстана Канату Бозумбаеву объявлен выговор в связи с возникшим дефицитом горюче-смазочных материалов в республике, сообщила в среду пресс-служба президента страны.

"Распоряжением главы государства на основании представления премьер-министра Республики Казахстан за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, выразившееся в необеспечении должного контроля за внутренним рынком горюче-смазочных материалов, объявлен выговор министру энергетики Республики Казахстан Бозумбаеву Канату Алдабергеновичу", - говорится в сообщении.

В минувший вторник премьер-министр страны Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания правительства заявил, что внесет на имя главы государства представление об объявлении выговора К.Бозумбаеву.

В тот же день постановлением правительства Казахстана от должности замминистра энергетики из-за дефицита топлива был освобожден Асет Магауов.

Как сообщалось, в последнее время в Казахстане на рынке ГСМ сложилась напряженная ситуация. На АЗС республики выстраиваются очереди за бензином, некоторые заправки отпускают бензин только по талонам или ограниченный объем.

В Казахстане действуют три НПЗ, все они находятся в управлении АО "КазМунайГаз - Переработка и Маркетинг" (входит в структуру нацкомпании "КазМунайГаз").

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИНЭНЕРГО, ВЫГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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