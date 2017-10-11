Глава Минэнерго Казахстана получил выговор из-за дефицита бензина

Министру энергетики Казахстана Канату Бозумбаеву объявлен выговор в связи с возникшим дефицитом горюче-смазочных материалов в республике, сообщила в среду пресс-служба президента страны.
"Распоряжением главы государства на основании представления премьер-министра Республики Казахстан за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, выразившееся в необеспечении должного контроля за внутренним рынком горюче-смазочных материалов, объявлен выговор министру энергетики Республики Казахстан Бозумбаеву Канату Алдабергеновичу", - говорится в сообщении.
В минувший вторник премьер-министр страны Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания правительства заявил, что внесет на имя главы государства представление об объявлении выговора К.Бозумбаеву.
В тот же день постановлением правительства Казахстана от должности замминистра энергетики из-за дефицита топлива был освобожден Асет Магауов.
Как сообщалось, в последнее время в Казахстане на рынке ГСМ сложилась напряженная ситуация. На АЗС республики выстраиваются очереди за бензином, некоторые заправки отпускают бензин только по талонам или ограниченный объем.
В Казахстане действуют три НПЗ, все они находятся в управлении АО "КазМунайГаз - Переработка и Маркетинг" (входит в структуру нацкомпании "КазМунайГаз").
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