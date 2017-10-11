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Макроэкономика 11.10.2017 10:50

Инфляция в Азербайджане в сентябре составила 0,7%, среднегодовая – замедлилась до 13,9%

Инфляция в Азербайджане в сентябре 2017 года составила 0,7%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Инфляция в Азербайджане в сентябре 2017 года составила 0,7%. При этом цены на продовольственные товары подорожали на 1,4%, на непродовольственные товары - 0,4%, тарифы на услуги населению – на 0,1%, ", - отметили в Госкомстате.

По данным Госкомстата, среднегодовой рост цен по итогам сентября составил 13,9%. В том числе продовольственные товары за год подорожали на 17,9%, непродовольственные товары - на 12,5%, услуги - на 9,6%.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 7,3%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2016 года составила 12,4%.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]