Инфляция в Азербайджане в сентябре составила 0,7%, среднегодовая – замедлилась до 13,9%

Инфляция в Азербайджане в сентябре 2017 года составила 0,7%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Инфляция в Азербайджане в сентябре 2017 года составила 0,7%. При этом цены на продовольственные товары подорожали на 1,4%, на непродовольственные товары - 0,4%, тарифы на услуги населению – на 0,1%, ", - отметили в Госкомстате.

По данным Госкомстата, среднегодовой рост цен по итогам сентября составил 13,9%. В том числе продовольственные товары за год подорожали на 17,9%, непродовольственные товары - на 12,5%, услуги - на 9,6%.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 7,3%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2016 года составила 12,4%.

Н.Аббасова