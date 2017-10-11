НФПП отказался от процедуры отбора аудитора финотчетности за 2017г из-за недостаточного числа претендентов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) отказался от процедуры отбора аудиторской компании для проведения аудита финансовой отчетности фонда за 2017 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" НФПП.

Как сообщалось ранее, отбор проводился методом опроса котировок, прием предложений по нему истек 10 октября.

"Предложения представили менее трех претендентов. На основании статьи 11.1 закона "О госзакупках" НФПП отказался от продолжения отбора", - отметили в фонде.

Как сообщалось ранее, аудит финотчетности НФПП за 2016 год проводила аудиторская компания RSM Azerbaijan.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Азизов