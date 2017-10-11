Во время бунта в мексиканской тюрьме погибли более 13 человек

По меньшей мере, 13 заключенных стали жертвами тюремного бунта в городе Кадерейта на северо-востоке Мексики, сообщают в среду западные СМИ.
Еще около 30 человек получили ранения.
По данным СМИ, изначально конфликт возник между двумя враждующими тюремными группировками заключенных, которые устроили поджог в одной из камер.
Затем преступники, отбывающие наказание в тюрьме, взяли в заложники трех охранников. С заключенными начали переговоры, однако они ни к чему не привели. После неудачи переговоров на место событий прибыли сотрудники сил безопасности, которые подавили бунт и освободили заложников.
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