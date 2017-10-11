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Дальнее зарубежье 11.10.2017 10:57

Во время бунта в мексиканской тюрьме погибли более 13 человек

По меньшей мере, 13 заключенных стали жертвами тюремного бунта в городе Кадерейта на северо-востоке Мексики, сообщают в среду западные СМИ.

Еще около 30 человек получили ранения.

По данным СМИ, изначально конфликт возник между двумя враждующими тюремными группировками заключенных, которые устроили поджог в одной из камер.

Затем преступники, отбывающие наказание в тюрьме, взяли в заложники трех охранников. С заключенными начали переговоры, однако они ни к чему не привели. После неудачи переговоров на место событий прибыли сотрудники сил безопасности, которые подавили бунт и освободили заложников.

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Тэги: МЕКСИКА, ТЮРЬМА, БУНТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]