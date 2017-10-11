Telegram запустил русскоязычную версию мессенджера

Telegram выпустил несколько обновлений, в том числе русскоязычную версию, сообщил на своей страничке в соцсети "ВКонтакте" основатель мессенджера Павел Дуров, отметив, что приурочил обновления к своему дню рождения.
"Сегодня мы запускали обновление Telegram - версию 4.4 с трансляцией геопозиции в реальном времени, новым музыкальным плеером и поддержкой нескольких новых языков", - написал П.Дуров.
С 11 октября интерфейс Telegram доступен на русском и украинском языках, а также на французском, индонезийском и малайском. "Это стало возможным благодаря нашей новой платформе translations.telegram.org, которая позволяет всем желающим совместно работать над переводом интерфейса Telegram на другие языки - и моментально применять изменения", - отметил П.Дуров.
До настоящего времени Telegram был доступен на английском, немецком, испанском, итальянском, португальском, голландском, арабском и корейском языках.
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