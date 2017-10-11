Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.0087 RUR   0.0293 GBR   2.2435 TRY   0.4588

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.92 Brent   56.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 21° Завтра 13° 19° 13 Окт 12° 19° 14 Окт 13° 19°

Дальнее зарубежье 11.10.2017 12:39

В Южную Корею прибыла американская атомная подлодка "Тусон"

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) ВМС США "Тусон" на прошлых выходных подошла к берегам Южной Кореи, сообщает в среду южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на Тихоокеанское командование вооруженных сил США (PACOM).

По данным агентства, эта АПЛ типа "Лос-Анджелес" зашла в прошлую субботу в порт города Чинхэгу на юго-востоке Южной Кореи.

"С экипажем примерно в 150 человек "Тусон" может выполнять различные миссии и поддерживать свой профессионализм в использовании новейших навыков подводного флота", - приводит телеканал выдержки из заявления PACOM.

В то же время в заявлении не уточняется, когда АПЛ "Тусон", базирующаяся на Гавайских островах, вернется обратно.

Накануне корейское издание "Чосон ильбо" сообщало, что ВМС США направляют к берегам Корейского полуострова другую АПЛ - "Мичиган".

По данным издания, "Мичиган" примет участие в совместных учениях Южной Кореи и США, которые запланированы на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что атомный авианосец ВМС США "Рональд Рейган" (CVN-76) в сопровождении других кораблей вышел в Южно-Китайское море 6 октября после завершения визита в Гонконг и взял курс на Корейский полуостров.

В минувшие выходные агентство "Рёнхап" передавало, ссылаясь на источник в министерстве обороны Южной Кореи, что на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове американская авианосная ударная группа примет участие в совместных с кораблями ВМС Республики Корея учениях, которые будут проходить в середине октября в акватории Японского моря вблизи побережья КНДР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, ПОДЛОДКА, ПРИБЫТИЕ


Похожие новости


Мун Чжэ Ин настаивает на необходимости передать командование армией в военное время от Пентагона Сеулу Самолеты США и Южной Кореи отработали на учениях нанесение бомбового удара Сеул обсуждает с США возможность размещения в Южной Корее авианосца и стратегических бомбардировщиков КНДР грозит США и Южной Корее "безжалостным возмездием" в связи с их совместными военными учениями Южная Корея и США проведут учения ВВС двух стран - авиационное командование РК Новый лидер Южной Кореи в конце июня посетит Вашингтон - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]