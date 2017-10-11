Азербайджан может увеличить ставки акцизов на импорт табачной и алкогольной продукции – глава ГТК

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана не исключает возможности повышения акцизов на импортную табачную и алкогольную продукцию, заявил глава ведомства Айдын Алиев журналистам в среду.

«Вопрос повышения акцизов на некоторые виды импортируемой продукции находится на повестке дня, ведутся соответствующие обсуждения с правительством. Повышение акцизов может коснуться импортируемой в Азербайджан табачной и алкогольной продукции», - отметил А.Алиев.

По его словам, табачные изделия и алкоголь не являются продуктами первой необходимости.

«Кроме того, в Азербайджане достаточно предприятий производящих аналогичную продукцию, а наша задача заключается в защите внутреннего рынка», - подчеркнул он.

Н.Аббасова