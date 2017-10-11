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Бизнес и законодательство 11.10.2017 11:29

Прямые инвестиции Германии в экономику Азербайджана превысили $460 млн

Прямые инвестиции компаний из Германии в экономику Азербайджана превысили $460 млн, заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев.

«Объем прямых инвестиций из Германии в Азербайджан превысил $460 млн. Эти средства полностью были направлены на развитие ненефтяного сектора страны. В свою очередь, прямые инвестиции азербайджанских компаний в различные проекты в Германии составили $120 млн", - сказал С.Бабаев в среду в Баку на азербайджано-германском бизнес-форуме.

Он также отметил, что за январь-август 2017 года объем взаимного товарооборота между Азербайджаном и Германией превысил $500 млн.

Замминистра добавил, в настоящее время в Азербайджане зарегистрировано более 200 компаний с немецким капиталом.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРГ, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]