Прямые инвестиции Германии в экономику Азербайджана превысили $460 млн

Прямые инвестиции компаний из Германии в экономику Азербайджана превысили $460 млн, заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев.

«Объем прямых инвестиций из Германии в Азербайджан превысил $460 млн. Эти средства полностью были направлены на развитие ненефтяного сектора страны. В свою очередь, прямые инвестиции азербайджанских компаний в различные проекты в Германии составили $120 млн", - сказал С.Бабаев в среду в Баку на азербайджано-германском бизнес-форуме.

Он также отметил, что за январь-август 2017 года объем взаимного товарооборота между Азербайджаном и Германией превысил $500 млн.

Замминистра добавил, в настоящее время в Азербайджане зарегистрировано более 200 компаний с немецким капиталом.

Н.Аббасова