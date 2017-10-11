До 17 выросло число жертв природных пожаров в Калифорнии

Число жертв лесных пожаров, бушующих на севере американского штата Калифорния, увеличилось до 17 человек, передает телеканал Си-эн-эн.
Ранее сообщалось о 15 погибших.
Более 180 человек считаются пропавшими без вести. Тем не менее, местные спасательные службы отмечают, что велика вероятность того, что многие их этих лиц живы, однако с ними не удается связаться, поскольку во многих районах Калифорнии из-за пожаров не работает мобильная связь.
К настоящему моменту природные пожары уничтожили почти 50 тыс. га лесных массивов. Наиболее сложной ситуация остается в округе Сонома, Напа и Мендосино.
В ночь на среду местные власти распорядились провести эвакуацию более 200 тыс. человек.
Ранее губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата.
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