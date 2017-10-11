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Дальнее зарубежье 11.10.2017 11:39

До 17 выросло число жертв природных пожаров в Калифорнии

Число жертв лесных пожаров, бушующих на севере американского штата Калифорния, увеличилось до 17 человек, передает телеканал Си-эн-эн.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

Более 180 человек считаются пропавшими без вести. Тем не менее, местные спасательные службы отмечают, что велика вероятность того, что многие их этих лиц живы, однако с ними не удается связаться, поскольку во многих районах Калифорнии из-за пожаров не работает мобильная связь.

К настоящему моменту природные пожары уничтожили почти 50 тыс. га лесных массивов. Наиболее сложной ситуация остается в округе Сонома, Напа и Мендосино.

В ночь на среду местные власти распорядились провести эвакуацию более 200 тыс. человек.

Ранее губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата.

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Тэги: США, ПОЖАРЫ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]