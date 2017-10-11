Президент Азербайджана прибыл в Сочи для участия в саммите глав государств СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в среду в Сочи для участия в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, сообщает сайт главы государства.
На саммите предполагается рассмотреть комплекс вопросов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях и в других ключевых направлениях деятельности Содружества.
В узком формате планируется обменяться мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, а также обсудить вопросы о председательстве в Содружестве, дате и месте проведения очередного заседания Совета глав государств.
На расширенном заседании предполагается рассмотреть важные вопросы, нацеленные на дальнейшее развитие сотрудничества в экономике, культурно-гуманитарных областях, в сферах оборонной политики, охраны внешних границ, противодействия терроризму, а также ряд проектов, направленных на адаптацию Содружества к новым реалиям.
Р.Бабаев
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