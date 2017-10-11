Удостоверения личности нового поколения будут способствовать развитию электронной торговли в Азербайджане – Минсвязи

Применение с 2018 года в Азербайджане удостоверений личности нового поколения будет способствовать развитию электронной торговли в стране, считает представитель Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азер Байрамов.

«Выдача с 2018 года удостоверений личности нового поколения гражданам Азербайджана, широкое применение мобильной е-подписи и мобильного правительства будут способствовать развитию электронной торговли в стране», - сказал А.Байрамов на конференции по торговле и развитию ООН, сообщает пресс-служба министерства.

Он ознакомил участников мероприятия с работой, проводимой в этом направлении в Азербайджане.

Р.Бабаев