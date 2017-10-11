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Социум 11.10.2017 12:18

Удостоверения личности нового поколения будут способствовать развитию электронной торговли в Азербайджане – Минсвязи

Применение с 2018 года в Азербайджане удостоверений личности нового поколения будет способствовать развитию электронной торговли в стране, считает представитель Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азер Байрамов.

«Выдача с 2018 года удостоверений личности нового поколения гражданам Азербайджана, широкое применение мобильной е-подписи и мобильного правительства будут способствовать развитию электронной торговли в стране», - сказал А.Байрамов на конференции по торговле и развитию ООН, сообщает пресс-служба министерства.

Он ознакомил участников мероприятия с работой, проводимой в этом направлении в Азербайджане.

Р.Бабаев

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Тэги: УДОСТОВЕРЕНИЯ, ТОРГОВЛЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]