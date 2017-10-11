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Карабахский конфликт 11.10.2017 12:30

ОБСЕ в четверг проведет мониторинг на азербайджано-армянской госгранице

Мониторинг в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ пройдет 12 октября 2017 года на государственной границе Азербайджана и Армении.

Мониторинг с азербайджанской стороны будет проведен в направлении Газахского района, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару и Огниен Йович.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Р.Бабаев

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Тэги: ОБСЕ, ФРОНТ, МОНИТОРИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]