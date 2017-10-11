ОБСЕ в четверг проведет мониторинг на азербайджано-армянской госгранице

Мониторинг в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ пройдет 12 октября 2017 года на государственной границе Азербайджана и Армении.
Мониторинг с азербайджанской стороны будет проведен в направлении Газахского района, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.
Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару и Огниен Йович.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
Р.Бабаев
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