ОБСЕ в четверг проведет мониторинг на азербайджано-армянской госгранице

Мониторинг в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ пройдет 12 октября 2017 года на государственной границе Азербайджана и Армении.

Мониторинг с азербайджанской стороны будет проведен в направлении Газахского района, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару и Огниен Йович.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Р.Бабаев