Азербайджан в январе-августе увеличил ненефтяной экспорт на 27% - Госкомстат

Ненефтяной экспорт Азербайджана за январь-август 2017 года составил $963,5 млн, что в реальном выражении на 27,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
"За январь-август 2017 года экспорт товаров из Азербайджана составил $9 млрд 720,4 млн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в реальном выражении на 8,9%, в фактических ценах вырос на 7%. При этом ненефтяной экспорт составил $963,5 млн, в фактических ценах рост составил 30,1%, в реальном выражении – 27,4%", - отметили в Госкомстате.
В целом, за отчетный период удельный вес ненефтяного экспорта составил 9,9%.
По данным статистики, в отчетном периоде экспорт фруктов вырос на 34,6%, овощей - на 86,3%, картофеля – на 50,7%, табака - на 92,1%, фруктовых соков - на 75,8%, чая – на 53,8%, винной продукции - на 73,5%, хлопка-сырца – в 6,3 раза.
В тоже время экспорт полиэтилена в январе-августе сократился на 0,4%, сахара - на 34,4%, полуфабрикатов из черных металлов - на 28,3%, хлопка-волокна – на 34,1%.
В 2016 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана сократился на 16,4% - до $1 млрд 237,1 млн.
А.Азизов
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