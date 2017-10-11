Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.0087 RUR   0.0293 GBR   2.2435 TRY   0.4588

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.92 Brent   56.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 21° Завтра 13° 19° 13 Окт 12° 19° 14 Окт 13° 19°

Бизнес и законодательство 11.10.2017 13:05

Азербайджан в январе-августе увеличил ненефтяной экспорт на 27% - Госкомстат

Ненефтяной экспорт Азербайджана за январь-август 2017 года составил $963,5 млн, что в реальном выражении на 27,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"За январь-август 2017 года экспорт товаров из Азербайджана составил $9 млрд 720,4 млн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в реальном выражении на 8,9%, в фактических ценах вырос на 7%. При этом ненефтяной экспорт составил $963,5 млн, в фактических ценах рост составил 30,1%, в реальном выражении – 27,4%", - отметили в Госкомстате.

В целом, за отчетный период удельный вес ненефтяного экспорта составил 9,9%.

По данным статистики, в отчетном периоде экспорт фруктов вырос на 34,6%, овощей - на 86,3%, картофеля – на 50,7%, табака - на 92,1%, фруктовых соков - на 75,8%, чая – на 53,8%, винной продукции - на 73,5%, хлопка-сырца – в 6,3 раза.

В тоже время экспорт полиэтилена в январе-августе сократился на 0,4%, сахара - на 34,4%, полуфабрикатов из черных металлов - на 28,3%, хлопка-волокна – на 34,1%.

В 2016 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана сократился на 16,4% - до $1 млрд 237,1 млн.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ


Похожие новости


Ненефтяной экспорт Азербайджана за 9 месяцев вырос на 30% - Центр Ненефтяной экспорт Азербайджана в I полугодии вырос на 31% - ЦБ Азербайджан в январе-июле увеличил ненефтяной экспорт на 27% Азербайджан в январе-июле увеличил ненефтяной экспорт на 29% Азербайджан в I полугодии увеличил ненефтяной экспорт на 27% Азербайджан в январе-мае увеличил ненефтяной экспорт на 20%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]