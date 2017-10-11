В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали четыре человека.

За сутки на территории республики было зафиксировано 104 преступления, 19 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 48 человек.

Зафиксировано 11 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и три – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев