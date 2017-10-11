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Регион 11.10.2017 17:10

Москва готова стать посредником между Ираном и Саудовской Аравией - Богданов

Россия предлагает своё посредничество в налаживании отношений между Саудовской Аравией и Ираном, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Да, мы все время говорим, что мы в вашем распоряжении, если у вас есть желание что-то через нас передать, или чтоб мы организовали какие-то контакты, мы всегда готовы. И это неоднократно мы делали. И эти предложения остаются на столе и у наших саудовских, и у иранских партнеров", - сказал М.Богданов.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", предлагала ли российская сторона посредничество для налаживания отношений между Саудовской Аравией и Ираном.

По словам замминистра, российская сторона всегда исходила из необходимости решения накопившихся проблем между этими "крупнейшими региональными державами, которые ассоциируются с суннитами и шиитами".

"Многие проблемы было бы намного проще решать, наверное, если был обходимый уровень взаимопонимания и доверия между Тегераном и Эр-Риядом", - сказал М.Богданов.

Он напомнил, что Россия уже несколько раз предлагала посредничество для налаживания отношений между странами. "Конечно, мы не навязываем свою посредническую роль, но мы всегда говорили нашим партнерам и в Саудовской Аравии, и в Иране, что мы готовы предоставить и площадку для контактов, и (...) услуги предоставить этим важнейшим нашим партнёрам", - сказал М.Богданов.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что от взаимопонимания этих двух стран и взаимодействия, особенно в деле борьбы с терроризмом, зависит обстановка в регионе.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, САУДАРАВИЯ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]