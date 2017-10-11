Москва готова стать посредником между Ираном и Саудовской Аравией - Богданов

Россия предлагает своё посредничество в налаживании отношений между Саудовской Аравией и Ираном, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Да, мы все время говорим, что мы в вашем распоряжении, если у вас есть желание что-то через нас передать, или чтоб мы организовали какие-то контакты, мы всегда готовы. И это неоднократно мы делали. И эти предложения остаются на столе и у наших саудовских, и у иранских партнеров", - сказал М.Богданов.
Так он ответил на вопрос "Интерфакса", предлагала ли российская сторона посредничество для налаживания отношений между Саудовской Аравией и Ираном.
По словам замминистра, российская сторона всегда исходила из необходимости решения накопившихся проблем между этими "крупнейшими региональными державами, которые ассоциируются с суннитами и шиитами".
"Многие проблемы было бы намного проще решать, наверное, если был обходимый уровень взаимопонимания и доверия между Тегераном и Эр-Риядом", - сказал М.Богданов.
Он напомнил, что Россия уже несколько раз предлагала посредничество для налаживания отношений между странами. "Конечно, мы не навязываем свою посредническую роль, но мы всегда говорили нашим партнерам и в Саудовской Аравии, и в Иране, что мы готовы предоставить и площадку для контактов, и (...) услуги предоставить этим важнейшим нашим партнёрам", - сказал М.Богданов.
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что от взаимопонимания этих двух стран и взаимодействия, особенно в деле борьбы с терроризмом, зависит обстановка в регионе.
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