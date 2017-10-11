Airbnb приостановил бронирования жилья в Пекине перед XIX съездом Компартии Китая

Американский сервис бронирования отпускного жилья Airbnb, крупнейшая среди подобных платформ в мире, прекратил принимать заказы на размещение в центральных районах Пекина до конца октября, поскольку китайские власти ужесточают меры безопасности перед XIX съездом Коммунистической партии Китая.

Из-за этих мер бизнес в китайской столице сталкивается с существенными сложностями, поскольку многие магазины и дороги будут закрыты, пишет Financial Times.

Airbnb предупредила, что до ноября не будет принимать бронирования на проживание в пределах шестой кольцевой дороги Пекина, то есть в пределах 15-20 км от центральной площади Тяньаньмэнь. Арендодатели получили информацию через текстовые сообщения.

В результате доступными будут лишь около 1% объектов Airbnb в Пекине.

Пекинские власти строго контролируют всех прибывающих в столицу и останавливающихся в гостиницах, у друзей или родственников. Однако такие сервисы, как Airbnb, позволяют обойти правила регистрации.

Китайские аналоги Airbnb -Tujia и Xiaozhu - также объявили, что большинство объектов в Пекине будут недоступны для бронирования до начала ноября.