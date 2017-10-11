Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.0087 RUR   0.0293 GBR   2.2435 TRY   0.4588

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.92 Brent   56.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 20° Завтра 13° 19° 13 Окт 12° 19° 14 Окт 13° 19°

Дальнее зарубежье 11.10.2017 17:30

Airbnb приостановил бронирования жилья в Пекине перед XIX съездом Компартии Китая

Американский сервис бронирования отпускного жилья Airbnb, крупнейшая среди подобных платформ в мире, прекратил принимать заказы на размещение в центральных районах Пекина до конца октября, поскольку китайские власти ужесточают меры безопасности перед XIX съездом Коммунистической партии Китая.

Из-за этих мер бизнес в китайской столице сталкивается с существенными сложностями, поскольку многие магазины и дороги будут закрыты, пишет Financial Times.

Airbnb предупредила, что до ноября не будет принимать бронирования на проживание в пределах шестой кольцевой дороги Пекина, то есть в пределах 15-20 км от центральной площади Тяньаньмэнь. Арендодатели получили информацию через текстовые сообщения.

В результате доступными будут лишь около 1% объектов Airbnb в Пекине.

Пекинские власти строго контролируют всех прибывающих в столицу и останавливающихся в гостиницах, у друзей или родственников. Однако такие сервисы, как Airbnb, позволяют обойти правила регистрации.

Китайские аналоги Airbnb -Tujia и Xiaozhu - также объявили, что большинство объектов в Пекине будут недоступны для бронирования до начала ноября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, СТОЛИЦА, AIRBNB, ОГРАНИЧЕНИЯ


Похожие новости


Пекин планирует заменить все такси на "чистые" автомобили

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]