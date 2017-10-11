Премьер Испании призывает лидера Каталонии разъяснить позицию властей региона по вопросу независимости

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в телевизионном обращении заявил, что глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон должен объяснить, провозгласила ли Каталония независимость или нет.

"Кабинет (министров Испании - ИФ) этим утром согласился сделать формальный запрос правительству Каталонии, чтобы оно подтвердило: была ли провозглашена независимость Каталонии", - сказал он.

Премьер уточнил, что этот вопрос необходимо прояснить прежде, чем Мадрид определится с дальнейшими мерами в отношении Каталонии.

При этом премьер обвинил К.Пучдемона в создании "умышленной путаницы".

Также М.Рахой упомянул возможность введения в действие 155 статьи конституции Испании. Западные СМИ при этом уточняют, что этот шаг необходим для начала процесса приостановки самоуправления Каталонии.