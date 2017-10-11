Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.0087 RUR   0.0293 GBR   2.2435 TRY   0.4588

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.92 Brent   56.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 20° Завтра 13° 19° 13 Окт 12° 19° 14 Окт 13° 19°

Дальнее зарубежье 11.10.2017 16:11

Премьер Испании призывает лидера Каталонии разъяснить позицию властей региона по вопросу независимости

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в телевизионном обращении заявил, что глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон должен объяснить, провозгласила ли Каталония независимость или нет.

"Кабинет (министров Испании - ИФ) этим утром согласился сделать формальный запрос правительству Каталонии, чтобы оно подтвердило: была ли провозглашена независимость Каталонии", - сказал он.

Премьер уточнил, что этот вопрос необходимо прояснить прежде, чем Мадрид определится с дальнейшими мерами в отношении Каталонии.

При этом премьер обвинил К.Пучдемона в создании "умышленной путаницы".

Также М.Рахой упомянул возможность введения в действие 155 статьи конституции Испании. Западные СМИ при этом уточняют, что этот шаг необходим для начала процесса приостановки самоуправления Каталонии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, ПРЕМЬЕР, КАТАЛОНИЯ, РАЗЪЯСНЕНИЕ


Похожие новости


Правительство Испании готово принять все законодательные меры для сохранения Каталонии в составе страны - Рахой Премьер Испании Рахой даст свидетельские показания в суде по коррупционному делу Испанский премьер выступает за смягчение последствий Brexit как для испанцев, так и для британцев Грузинский премьер встретился с испанским королем и получил от "Реала" футболку с номером "1" Испанский премьер приветствует решение об отмене референдума в Каталонии Референдум об отделении Шотландии противоречит принципам формирования единой Европы, считает испанский премьер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]