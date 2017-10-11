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СНГ 11.10.2017 16:34

Украина гарантирует право обучения представителей нацменьшинств на родном языке, но изучение ими украинского языка обязательно - Порошенко

Украина гарантирует право обучения на родном языке, но при этом изучение государственного языка является обязательным, заявил президент Петр Порошенко.

"Хочу заверить: мы будем должным образом гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе, право учиться на родном языке, при этом изучая и государственный язык - украинский", - сказал П.Порошенко в среду на сессии ПАСЕ.

По его словам, свидетельством гарантии является решение Украины направить в Венецианскую комиссию соответствующую норму закона об образовании для проведения экспертизы.

П.Порошенко выразил надежду, что выводы Венецианской комиссии позволят снять противоречивые трактовки украинского закона об образовании. "И я полностью уверен, что мы полностью внедрим выводы Венецианской комиссии", - заявил президент.

Он добавил, что Верховная Рада пошла на то, чтобы усилить изучение украинского языка на этапе дошкольного и начального образования с тем, чтобы впоследствии перейти на обучение на государственном языке. "Недопустима ситуация, когда дети, принадлежащие к национальным меньшинствам в Украине, не имеют надлежащих знаний украинского языка, нужного им для дальнейшего обучения в университетах, развития карьеры, для самореализации в Украине", - считает П.Порошенко.

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Тэги: УКРАИНА, ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПОРОШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]