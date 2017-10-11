Украина гарантирует право обучения представителей нацменьшинств на родном языке, но изучение ими украинского языка обязательно - Порошенко

Украина гарантирует право обучения на родном языке, но при этом изучение государственного языка является обязательным, заявил президент Петр Порошенко.
"Хочу заверить: мы будем должным образом гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе, право учиться на родном языке, при этом изучая и государственный язык - украинский", - сказал П.Порошенко в среду на сессии ПАСЕ.
По его словам, свидетельством гарантии является решение Украины направить в Венецианскую комиссию соответствующую норму закона об образовании для проведения экспертизы.
П.Порошенко выразил надежду, что выводы Венецианской комиссии позволят снять противоречивые трактовки украинского закона об образовании. "И я полностью уверен, что мы полностью внедрим выводы Венецианской комиссии", - заявил президент.
Он добавил, что Верховная Рада пошла на то, чтобы усилить изучение украинского языка на этапе дошкольного и начального образования с тем, чтобы впоследствии перейти на обучение на государственном языке. "Недопустима ситуация, когда дети, принадлежащие к национальным меньшинствам в Украине, не имеют надлежащих знаний украинского языка, нужного им для дальнейшего обучения в университетах, развития карьеры, для самореализации в Украине", - считает П.Порошенко.
Закир Гасанов примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ
Президент Алиев пожелал вечного мира и процветания народу Испании
Посол Азербайджана в Берне вручила верительные грамоты президенту Швейцарии
Нефть перешла к снижению, цена Brent опустилась до $56,47 за баррель
Etihad Airways со 2 марта 2018г начнет прямые рейсы из Абу-Даби в Баку
Минналогов Азербайджана за 9 месяцев обеспечило возмещение в госбюджет около 13,5 млн манатов по налоговым преступлениям
В ближайшее время на Солнце будет все спокойно - ученый
Азербайджан попал в Лигу D первого розыгрыша Лиги Наций УЕФА
Минэнерго Азербайджана 24 октября проведет выборы в Общественный совет
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Компания Bakcell была названа «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) мобильной сетью в Азербайджане
Российский космонавт Сергей Рыжиков и бакинская молодежь: откровенная встреча. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»