В Тбилиси ожидают, что Россия сделает шаги для выполнения соглашения о таможенном мониторинге - глава МИД Грузии

Межправительственное соглашение с РФ от 2011 года о мониторинге грузов на границе двух стран должно выполняться обеими сторонами, подписавшими этот документ, заявил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

"Мы уже давно заявили, что Грузия готова полностью выполнить взятые на себя обязательства, вытекающие из этого соглашения", - сказал М.Джанелидзе в среду в интервью телекомпании "Имеди".

"Мы также готовы подписать контракт со швейцарской компанией, которая должна обеспечить его имплементацию, и ожидаем, что имплементация основного соглашения и соответственно контракта, будет выполняться всеми сторонами", - отметил М.Джанелидзе.

При этом он подчеркнул, что в одностороннем порядке выполнение данного соглашения невозможно. "Здесь должно быть полное согласие всех сторон, и мы ждем, что Российская Федерация сделает соответствующие шаги по выполнению взятых обязательств", - сказал глава грузинского МИД.

Ранее спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил, что на его очередной встрече с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным, которая планируется в середине ноября, предполагается договориться о конкретной дате оформления совместных контрактов с нейтральной швейцарской компанией по имплементации соглашения 2011 года о мониторинге грузов на грузино-российской границе.

Двустороннее соглашение "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли между правительством Грузии и правительством Российской Федерации" было подписано 9 ноября 2011 года в Женеве. Позже в рамках соглашения была выбрана швейцарская компания SGS, которая должна будет осуществлять мониторинг за передвижением грузов через границу двух стран и на абхазском и югоосетинском участках границы - на реке Псоу и Рокском тоннеле.