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СНГ 11.10.2017 18:24

Лидер Туркменистана призвал усилить политико-дипломатическое взаимодействие стран СНГ

Уровень доверия между странами СНГ необходимо повышать, в том числе за счет активизации политико-дипломатического взаимодействия, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"Мы с уважением относимся к сотрудничеству с государствами СНГ, считаем его наиболее значимой составляющей внешних связей всех стран Содружества. Вместе с тем, считаем целесообразным обратить особое внимание на повышение уровня взаимного доверия между нашими странами", - сказал Г.Бердымухамедов в среду в Сочи на заседании Совета глав государств - участников СНГ в расширенном составе.

По его словам, в этой связи необходимо усилить политико-дипломатическое взаимодействия, используя при этом большой ресурс и потенциал внешнеполитических ведомств государств СНГ.

"Именно системные и регулярные межмидовские консультации могли бы стать серьезным инструментом в решении ряда накопившихся вопросов на пространстве Содружества", - сказал президент Туркменистана.

Кроме того, по его словам, необходимо повысить уровень сотрудничества и в рамках крупных международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ. "Надо попытаться объединить усилия государств СНГ в международных структурах для достижения целей, стоящих сегодня в международной повестке дня", - сказал он.

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Тэги: СНГ, ТУРКМЕНИСТАН, ЛИДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]