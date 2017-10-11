Лидер Туркменистана призвал усилить политико-дипломатическое взаимодействие стран СНГ

Уровень доверия между странами СНГ необходимо повышать, в том числе за счет активизации политико-дипломатического взаимодействия, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"Мы с уважением относимся к сотрудничеству с государствами СНГ, считаем его наиболее значимой составляющей внешних связей всех стран Содружества. Вместе с тем, считаем целесообразным обратить особое внимание на повышение уровня взаимного доверия между нашими странами", - сказал Г.Бердымухамедов в среду в Сочи на заседании Совета глав государств - участников СНГ в расширенном составе.

По его словам, в этой связи необходимо усилить политико-дипломатическое взаимодействия, используя при этом большой ресурс и потенциал внешнеполитических ведомств государств СНГ.

"Именно системные и регулярные межмидовские консультации могли бы стать серьезным инструментом в решении ряда накопившихся вопросов на пространстве Содружества", - сказал президент Туркменистана.

Кроме того, по его словам, необходимо повысить уровень сотрудничества и в рамках крупных международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ. "Надо попытаться объединить усилия государств СНГ в международных структурах для достижения целей, стоящих сегодня в международной повестке дня", - сказал он.