Глава МИД Франции призывает к полному выполнению соглашения по иранской ядерной программе

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что соглашение по иранской ядерной программе должно выполняться в полном объеме, отказ от него может привести к ухудшению ситуации с распространением ядерного оружия.

"Мы думаем, что нужно реализовать соглашение серьезно и бескомпромиссно", - сказал Ж.-И.Ле Дриан в интервью изданию "Уэст-Франс".

"Мы, как и эксперты МАГАТЭ, которые достойны доверия и которые ответственны за оценку сотрудничества Ирана, считаем, что он соблюдает принятые обязательства", - заявил глава МИД Франции.

По его словам, если США выйдут из соглашения, то это может привести к "возобновлению продвижения Ирана к получению ядерного оружия".

Министр добавил, что страны-соседи Ирана "могут почувствовать прямую угрозу, и тогда будут либо предпринимать превентивные действия, либо обзаведутся своим собственным ядерным арсеналом".

Министр подчеркнул, что это в итоге может привести к "очень опасному" развитию событий.

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране - к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

СВПД предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению иранской ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.

Это соглашение неоднократно подвергалось критике со стороны президента США Дональда Трампа, который назвал эту сделку "позорной для США". Американский лидер должен до 15 октября сообщить Конгрессу, считает ли он, что Иран соблюдает положения соглашения с шестеркой международных посредников.