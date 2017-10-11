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СНГ 11.10.2017 16:46

На саммите СНГ в Сочи согласован план мероприятий в рамках Содружества

2019 год в СНГ будет объявлен Годом книги, а в 2020 году страны Содружества совместно отметят 75-летие победы в Великой Отечественной войне.

Такое решение принято по итогам саммита СНГ, состоявшегося в среду в Сочи.

Президенты стран Содружества также договорились о реализации межгосударственной программы "Культурные столицы СНГ" в 2018 году в Армении, в 2019 году - в Белоруссии, в 2020 году - в Казахстане.

Также главы государств СНГ приняли совместное заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, МЕРОПРИЯТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]