На саммите СНГ в Сочи согласован план мероприятий в рамках Содружества

2019 год в СНГ будет объявлен Годом книги, а в 2020 году страны Содружества совместно отметят 75-летие победы в Великой Отечественной войне.

Такое решение принято по итогам саммита СНГ, состоявшегося в среду в Сочи.

Президенты стран Содружества также договорились о реализации межгосударственной программы "Культурные столицы СНГ" в 2018 году в Армении, в 2019 году - в Белоруссии, в 2020 году - в Казахстане.

Также главы государств СНГ приняли совместное заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.