По итогам саммита СНГ подписаны документы в сфере обороны, борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма

Ряд документов, в том числе в сфере обороны, а также борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и коррупцией, подписаны в среду по итогам заседания Совета глав государств СНГ в Сочи.

В частности, было подписано решение "Об Основных направлениях адаптации объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ к решению задач воздушно-космической обороны".

Еще двумя подписанными по итогам саммита документами стали решение "О Концепции сотрудничества государств - участников СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", а также решение "О Концепции сотрудничества государств - участников СНГ в противодействии коррупции".