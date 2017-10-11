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СНГ 11.10.2017 16:46

По итогам саммита СНГ подписаны документы в сфере обороны, борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма

Ряд документов, в том числе в сфере обороны, а также борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и коррупцией, подписаны в среду по итогам заседания Совета глав государств СНГ в Сочи.

В частности, было подписано решение "Об Основных направлениях адаптации объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ к решению задач воздушно-космической обороны".

Еще двумя подписанными по итогам саммита документами стали решение "О Концепции сотрудничества государств - участников СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", а также решение "О Концепции сотрудничества государств - участников СНГ в противодействии коррупции".

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, ОБОРОНА, ДОКУМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]