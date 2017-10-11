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СНГ 11.10.2017 16:48

Назарбаев призывает страны Содружества ускорить принятие соглашения о свободной торговле услугами

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал страны СНГ активизировать работу по проекту соглашения о свободной торговле услугами и принять его в скором времени.

"Свободная торговля услугами на территории СНГ позволит открыть новые возможности для наших бизнесменов и выведет торгово-экономическую кооперацию наших стран на новый уровень. Предлагаю поручить Совету глав правительств и Исполнительному комитету активизировать работу по проекту Соглашения о свободной торговле услугами и принять его в ближайшее время", - сказал Н.Назарбаев в среду в Сочи на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

Слова президента приведены в сообщении его пресс-службы.

Глава государства отметил ряд актуальных направлений по модернизации и совершенствованию СНГ и предложил провести ревизию Концепции дальнейшего развития СНГ, разработать новый план мероприятий.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]