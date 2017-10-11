Назарбаев призывает страны Содружества ускорить принятие соглашения о свободной торговле услугами

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал страны СНГ активизировать работу по проекту соглашения о свободной торговле услугами и принять его в скором времени.

"Свободная торговля услугами на территории СНГ позволит открыть новые возможности для наших бизнесменов и выведет торгово-экономическую кооперацию наших стран на новый уровень. Предлагаю поручить Совету глав правительств и Исполнительному комитету активизировать работу по проекту Соглашения о свободной торговле услугами и принять его в ближайшее время", - сказал Н.Назарбаев в среду в Сочи на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

Слова президента приведены в сообщении его пресс-службы.

Глава государства отметил ряд актуальных направлений по модернизации и совершенствованию СНГ и предложил провести ревизию Концепции дальнейшего развития СНГ, разработать новый план мероприятий.