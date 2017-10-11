Турецкий премьер надеется на урегулирование дипломатического конфликта между Анкарой и Вашингтоном

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выразил надежду на скорую нормализацию отношений между Анкарой и Вашингтоном, передает в среду Анатолийское агентство новостей.
"Мы надеемся, что отношения между двумя союзниками вскоре нормализуются", - приводит агентство слова турецкого премьера, сказанные им на встрече глав региональных администраций страны.
По его словам, для урегулирования сложившейся ситуации Анкара предпримет меры, отвечающие здравому смыслу.
Накануне президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что посол США в Анкаре Джон Басс в глазах турецких властей более не является представителем своей страны в Турции.
Ранее стало известно, что сотрудник генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз был арестован по обвинению в связях с живущим в США исламским проповедником Фетуллахом Гюленом. По мнению Анкары, проповедник несет ответственность за попытку военного переворота в Турции в прошлом году. Вашингтон оставил без внимания требования Турции о выдаче проповедника.
Как сообщило Анатолийское агентство новостей, М.Топузу были предъявлены обвинения в шпионаже и попытках подрыва конституционного порядка в стране.
После этого американские власти приняли решение минимизировать число посетителей посольства и консульств в Турции, ограничения вступают в силу после объявления о приостановке выдачи неиммиграционных виз всеми дипломатическими представительствами США в Турции.
Аналогичные шаги были немедленно предприняты и турецкой стороной.
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