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Внешняя политика 11.10.2017 16:57

Посол Азербайджана в Берне вручила верительные грамоты президенту Швейцарии

Посол Азербайджана в Швейцарии Ханым Ибрагимова вручила свои верительные грамоты президенту страны Дорис Лойтхард, сообщает пресс-служба азербайджанского посольства в Берне.

Глава государства отметила важность развития азербайджано-швейцарских отношений.

Х.Ибрагимова, в свою очередь, подчеркнула большое значение, придаваемое Баку отношениям с Берном, подчеркнув наличие хороших возможностей для развития двустороннего сотрудничества.

На встрече была затронута нагорно-карабахская проблематика, высоко отмечена предложенная Швейцарией платформа по переговорам в направлении урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Собеседники обсудили также энергетическое сотрудничество, затронув деятельность швейцарских компаний в Азербайджане и инвестиции швейцарской стороны в ненефтяной сектор азербайджанской экономики.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ШВЕЙЦАРИЯ, ПОСОЛ, ГРАМОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]