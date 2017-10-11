Посол Азербайджана в Берне вручила верительные грамоты президенту Швейцарии

Посол Азербайджана в Швейцарии Ханым Ибрагимова вручила свои верительные грамоты президенту страны Дорис Лойтхард, сообщает пресс-служба азербайджанского посольства в Берне.

Глава государства отметила важность развития азербайджано-швейцарских отношений.

Х.Ибрагимова, в свою очередь, подчеркнула большое значение, придаваемое Баку отношениям с Берном, подчеркнув наличие хороших возможностей для развития двустороннего сотрудничества.

На встрече была затронута нагорно-карабахская проблематика, высоко отмечена предложенная Швейцарией платформа по переговорам в направлении урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Собеседники обсудили также энергетическое сотрудничество, затронув деятельность швейцарских компаний в Азербайджане и инвестиции швейцарской стороны в ненефтяной сектор азербайджанской экономики.

Р.Бабаев